Лидер Палестины оценил «сделку века» словами «Иерусалим не продается»

29 января 2020     23
Лидер Палестины оценил «сделку века» словами «Иерусалим не продается»

Глава Палестины Махмуд Аббас оценил предложенную США сделку века словами «Иерусалим не продается». Об этом он заявил в эфире палестинского телевидения, передает ТАСС.

Аббас также назвал предложенную сделку заговором. «Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены государству Палестина со столицей в Иерусалиме», — подчеркнул он.

По словам лидера, сделки и вероломные планы по ликвидации палестинского вопроса обречены на провал. Он также обратился к жителям страны с призывом сплотиться и «отказаться от плана по ликвидации национального проекта».

Источник: Лента.Ру

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