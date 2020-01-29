Лидер Палестины оценил «сделку века» словами «Иерусалим не продается»

Глава Палестины Махмуд Аббас оценил предложенную США сделку века словами «Иерусалим не продается». Об этом он заявил в эфире палестинского телевидения, передает ТАСС.

Аббас также назвал предложенную сделку заговором. «Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены государству Палестина со столицей в Иерусалиме», — подчеркнул он.

По словам лидера, сделки и вероломные планы по ликвидации палестинского вопроса обречены на провал. Он также обратился к жителям страны с призывом сплотиться и «отказаться от плана по ликвидации национального проекта».

Источник: Лента.Ру