Лидер «Слуги народа» в Раде извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на получение контроля над границей в Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Арахамия отметил, что во фракции никогда не поднимался вопрос о возобновлении водоснабжения Крыма. Позиция «Слуги народа» неизменна: Крым — незаконно аннексированная часть Украины. Во время телеэфира Арахамию спросили его личное мнение об идее возобновить поставки воды в обмен на вывод российских войск с Донбасса, при этом вопрос был сформулирован так, будто альтернативных вариантов не существует. По словам депутата, он ответил ведущему, что будет считать это достаточным компромиссом, и при этом трижды подчеркнул, что это его личная позиция.

«Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной», — заявил Арахамия.

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20:45 — 5 февраля 2018

Ранее председатель запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» и бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что возобновление Украиной подачи воды в Крым станет продажей крымских татар и крымчан-украинцев. «Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?» — возмутился он.

После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2019-го глава администрации Симферополя заявила, что запасов в поверхностных водохранилищах хватит только на 90-100 дней. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль отрицает информацию о нехватке воды в Симферополе.

Источник: Лента.Ру