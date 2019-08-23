Лидер «Слуги народа» осудил депутатов за произвол

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил с критикой будущих депутатов Верховной Рады за самостоятельное распределение мест в комитетах парламента. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на материалы заседания подготовительной группы первого заседания Верховной Рады девятого созыва.

Разумков возмутился тем, что «начались не совсем понятные явления». По его словам, будущие парламентарии не могут самостоятельно выбирать, в каких комитетах будут работать, без ведома второй подготовительной депутатской группы. В связи с этим он обратился к аппарату Рады с требованием воспринимать подобные заявления как провокацию.

«Потому что на наших заседаниях это не проговаривалось, решения приняты не были и это не соответствует нормам парламентаризма в нашем государстве», — отметил он. Во избежание повторения подобных ситуаций Разумков потребовал донести свою позицию до всех будущих депутатов.

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Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук выбрали комитет Верховной Рады, в котором они хотели бы работать. Речь шла о комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 мандата из 450. Это позволяет ей впервые в истории независимой Украины сформировать однопартийное большинство в Раде.

В парламент также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос». Кроме того, в Верховной Раде девятого созыва будут заседать 56 беспартийных депутатов.

Источник: Лента.Ру