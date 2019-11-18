Лидер Rammstein и музыкант Петер Тэгтгрен устроят тур по России

18 ноября 2019     24
Лидер Rammstein и музыкант Петер Тэгтгрен устроят тур по России

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линденманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен в поддержку выхода своего альбома F&M отправятся в тур по городам России, Украины и Белоруссии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сама пластинка проекта LINDEMANN выйдет 22 ноября. Отмечается, что она станет новой главой в истории дуэта. В то время как первая работа Skills In Pills содержала тексты на английском языке, нынешний альбом представит лирику на немецком в исполнении Тилля Линдеманна.

2 марта дуэт выступит в Санкт-Петербурге, 4 марта — в Минске, 6 марта — в Киеве, 9 марта — в Екатеринбурге, 12 марта — в Краснодаре, 15 марта — в Москве, а 17 марта — в Новосибирске. Приобрести билеты можно на сайте.

Источник: Лента.Ру

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Лидер Rammstein и музыкант Петер Тэгтгрен устроят тур по России
Лидер Rammstein и музыкант Петер Тэгтгрен устроят тур по России

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линденманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен в поддержку выхода своего альбома F&M отправятся в тур …



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