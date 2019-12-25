Личный адвокат Трампа «повысил» себя в должности

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал себя бывшим генеральным прокурором Соединенных Штатов, хотя никогда им не был. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание The Daily Beast.

Журналисты обнаружили, что в разделе с личной информаций на верифицированной странице адвоката в Facebook до сих пор указано, что он был генпрокурором США. На самом же деле он занимал должность второго заместителя генпрокурора.

Джулиани сам привлек внимание к своей странице в соцсети, пообещав опубликовать там некое расследование об импичменте Трампа.

14 декабря Джулиани обещал Трампу предоставить важную информацию после поездки в Киев.

В ноябре адвокат заявлял, что хранит компромат на семью Байденов. Он пообещал, что обнародует его, если с ним что-то произойдет.

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп назвал голосование в палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Источник: Газета Известия