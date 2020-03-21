Личный фотограф раскрыл секрет снимка «страдающего» Ельцина

21 марта 2020     9
Личный фотограф раскрыл секрет снимка «страдающего» Ельцина

Личный фотограф Бориса Ельцина Дмитрий Донской раскрыл секрет снимка «страдающего» первого президента России, сделанного в Чечне. Его цитату приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«В чеченской деревне забрался на танк. Взял мощный объектив, наставил на Дедушку. Тот разговаривает с солдатами. Замечаю — у Деда здоровенный комар сидит на лице. Аж задница трясется, так кровь пьет. Дед не реагирует. Когда ж, думаю, хлопнет по нему? Тут тень пошла от руки — я сразу жму! А эффект — Ельцин страдает, выводя войска. Лицо прикрыл ладонью», — рассказал он.

Донской отметил, что не увидел потенциала в этом снимке. «Сережа Гунеев (фотограф кремпевского пула — прим. «Ленты.ру») увидел, схватился за голову: “Ты что, дурак? Немедленно на конкурс!” Я отмахнулся: “Да ну…” Так он сам вырезал, оформил, отослал. Принес мне медаль и 11 тысяч долларов», — поведал фотограф.

Ранее Донской рассказал, что «очень много зарабатывал» во время президентства Ельцина и раскрыл сумму заработков. Его цитату приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Я очень много зарабатывал! Во времена Ельцина — по 300-400 тысяч долларов за каждый альбом. А их у меня четыре. У одного немыслимый по сегодняшним меркам тираж — 1,7 миллиона экземпляров!» — вспомнил Донской.

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Источник: Лента.Ру

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