Логинов порассуждал о завершении карьеры

9 марта 2020     5
Логинов порассуждал о завершении карьеры

Российский биатлонист Александр Логинов порассуждал о завершении спортивной карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Логинов признал, что для него это непростой вопрос. «Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит», — заявил спортсмен.

Биатлонист подчеркнул, что остался доволен отдельными частями текущего соревновательного сезона. «Без травм удалось сделать запланированную работу, подошел к чемпионату мира в хорошем состоянии», — объяснил он.

7 марта стало известно, что Международный союз биатлонистов отказался извиняться за обыски в гостиничном номере Логинова, которые прошли во время чемпионата мира в Италии 22 февраля. Они были вызваны тем, что тренер спортсмена Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной члену сборной Украины.

На чемпионате мира-2020 Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Источник: Лента.Ру

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