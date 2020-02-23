Логинов снялся с последней гонки чемпионата мира по биатлону

23 февраля 2020     26
Логинов снялся с последней гонки чемпионата мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает ТАСС.

В отечественной команде заявили, что последние события вынудили спортсмена отказаться от последней гонки турнира. По информации «Чемпионат.com», Логинов отказался от участия в гонке из-за психологической неготовности. При этом биатлонист примет участие в этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

22 февраля Логинов заявил, что задумывается об уходе из спорта из-за постоянных нападок. Он посчитал, что готов сделать это, если всем станет лучше.

В этот же день в гостиничном номере спортсмена в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что Александр Касперович, тренер Логинова, воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

Из-за допингового скандала россиянин регулярно подвергается критике со стороны иностранных коллег. Так, после победы в спринте на чемпионате мира норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.

Источник: Лента.Ру

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