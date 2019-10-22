Логотип Олимпиады-2024 представили в Париже

22 октября 2019     21
Логотип Олимпиады-2024 представили в Париже

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году представил официальный логотип соревнований.

Как сообщает AFP, эмблема выполнена в серебристо-золотых тонах и состоит из трех символов. Логотип имеет вид золотой медали, внутри которой изображен олимпийский огонь.

Также на нем изображены черты лица символа Французской республики — Марианны. По словам организаторов, медаль символизирует спорт, огонь — олимпийское движение, а Марианна — Францию.

При этом отмечается, что впервые в истории эмблема станет общей для Олимпийских игр и Паралимпийских игр. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Официальный билетный агент Олимпийского комитета РФ (ОКР) в сентябре выразил обеспокоенность ситуацией с билетами для российских болельщиков на ОИ-2020 в Токио. Организаторы не подтвердили порядка 18 тыс. билетов для россиян.

Источник: Газета Известия

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