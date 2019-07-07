Лодка с пятью людьми перевернулась на Чукотке

Моторная лодка, на борту которой находилось пять человек, опрокинулась на реке Малый Анюй в Чукотском автономном округе, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером в субботу, 6 июля. Судно марки «Крым» вышло из поселка Анюйск Билибинского муниципального района.

«Пройдя 9 км вверх по течению реки в сторону города Билибино, лодка с людьми перевернулась, одному пассажиру удалось выбраться на берег», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что спасшийся мужчина самостоятельно добрался обратно в поселок. Именно он сообщил о произошедшем. От медицинской помощи он отказался. Местонахождение еще четверых человек неизвестно. На месте организованны поисковые работы.

Ранее в Мурманской области началась проверка по факту гибели проводника туристического лагеря. Инцидент произошел в Левозерском районе на реке Йоканьга. Лодка с людьми перевернулась во время сплава. Тело мужчины 1960 года рождения из воды вытащил турист.

Источник: Газета Известия