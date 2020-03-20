Лоза дал совет россиянам во время пандемии

20 марта 2020     18
Лоза дал совет россиянам во время пандемии

Меры по борьбе с коронавирусом – отличный повод отдохнуть от работы и заняться своими делами. Например, можно затеять ремонт, советует музыкант Юрий Лоза.

Певец отметил, что у всех отменились концерты, но он ничего и не планировал. Теперь же можно заняться делами, которые долго откладывались.

«Выяснилось, что коронавирус дал передышку всем нам, можно заняться делами, до которых не доходили руки. Сделать что-то в доме, затеять ремонтик. Надо же когда-то разобрать барахло, которое копится тысячелетиями. Прочтите книгу, научитесь рисовать», – приводит его слова 20 марта «РИА Новости».

При этом артист выразил уверенность, что самое безопасное место сейчас – это больница, поэтому можно заняться здоровьем и пройти обследование.

19 марта в 80 российских регионах был введен режим повышенной готовности с целью борьбы с распространением коронавируса. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.

Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила уже принятые Россией меры по нераспространению заболевания.

Многие компании предпочли перевести своих сотрудников на режим удаленной работы. Некоторые сервисы поддержали эти решения, и для поддержки граждан, оказавшихся на карантине или решивших самоизолироваться, запустили акции. Например, сервисы Storytel и «Литрес» открыли бесплатный доступ к книгам, а онлайн-кинотеатр More.tv сделал весь контент бесплатным по промокоду SIDIMDOMA.

Источник: Газета Известия

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