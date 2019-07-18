Лолита впервые прокомментировала расставание с пятым мужем

Певица Лолита впервые прокомментировала свое расставание с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в четверг, 18 июля.
«Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод. Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений», — отметила артистка.
Она отказалась отвечать на вопрос о разделе имущества, однако поделилась своим мнением по поводу брачных контрактов: «Я хорошо отношусь к брачным контрактам. Это нормальная мировая практика».
4 июля Лолита рассказала о расставании с Ивановым. Тогда она пояснила, что такое совместное решение было принято из-за того, что супруги уже довольно продолжительное время равнодушны друг к другу. «У меня был замечательный “молодой” муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала она в соцсетях. Лолита и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году.
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