Лолита дала непечатную оценку своему суду с ТСЖ

7 июня 2019     16
Лолита дала непечатную оценку своему суду с ТСЖ

Певица Лолита Милявская в своем Instagram в резкой форме выразила недовольство судебным решением по делу об иске к ней товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Большие Каменщики».

«Когда в суд ТСЖ не приносит документы, по которым можно сделать расчет и проверить самостоятельно правильность начислений, когда паркинг отапливается обраткой, а тебе выставляют счет за отопление (…) и милая судья (…) внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720 [тысяч рублей]!!!» — написала Лолита.

«**** [Просто отлично]!! — добавила артистка. — Готовлю еще пять тысяч за мат».

Отвечая на комментарии подписчиков, Лолита назвала процесс «показательной поркой» и отметила, что в сумму, которую ее обязали выплатить, входят не только некорректно рассчитанные коммунальные платежи, но и затраты на услуги юристов по ранее проигранным судам.

Иск против Милявской был подан ТСЖ «Большие Каменщики» в январе 2019-го. По словам самой певицы, все оказанные ей коммунальные услуги были оплачены в полном объеме.

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Источник: Лента.Ру

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