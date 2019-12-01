Лондонского террориста остановил убийца с помощью китового бивня

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Лондонского террориста помог задержать осужденный убийца. Об этом пишет Guardian.

42-летний Джеймс Форд, отбывавший тюремное заключение за убийство женщины в 2004 году, оказался свидетелем того, как 28-летний Усман Хан появился с ножами на Лондонском мосту и начал нападать на прохожих. Он не растерялся, сорвал со стены здания лондонской гильдии рыботорговцев полутораметровый бивень нарвала и попытался самостоятельно обезвредить террориста.

Ему на помощь пришел еще один мужчина, который начал поливать боевика из огнетушителя. Лишь после этого на месте преступления появились полицейские, которые в итоге застрелили Хана.

О нападении мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту стало известно в пятницу, 29 ноября. Также было обнародовано видео ликвидации преступника: на ролике видно, как полицейские оттаскивают от него мужчину, на которого он напал, а затем открывают огонь по лежащему подозреваемому.

Источник: Лента.Ру