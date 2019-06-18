Лондон отверг возможность встречи Мэй и Путина на саммите G20

17 июня 2019     23
Лондон отверг возможность встречи Мэй и Путина на саммите G20

Обсуждать возможность переговоров президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке преждевременно. Об этом сообщили в канцелярии главы Великобритании.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», представители Лондона считают, что для запуска процесса переговоров России якобы необходимо изменить модель поведения, которое сейчас расценивается британскими властями как «дестабилизирующее».

Ранее 17 июня Guardian сообщила, что Великобритания и Россия рассматривают «возможность оттепели в отношениях», в том числе возможность встречи врио премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным на саммите лидеров G20 в Японии в конце этого месяца.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о возможности такой встречи. При этом он напомнил, что Путин недавно встречался с представителями британского бизнеса.

Источник: Газета Известия

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