«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.
Встреча в рамках группы H состоялась 19 сентября в Разграде, пишет ТАСС.
Единственный гол за армейцев забил Игорь Дивеев (11-я минута). В составе хозяев хет-трик оформил Клаудиу Кешерю (52,69). На 73-й минуте он реализовал пинальти. Также по одному голу забили Вандерсон и Джоди Лукоки.
3 октября ЦСКА дома сыграет с «Эспаньолом».
Накануне сообщалось, что московский «Локомотив» со счетом 2:1 победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов. За день до этого вничью сыграли «Зенит» и «Лион».
Источник: Газета Известия