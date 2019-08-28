Лукашенко не поедет на годовщину Второй мировой войны в Польшу из-за Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу, поскольку на мероприятие не был приглашен российский лидер Владимир Путин, сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Минск также не будет отправлять в Польшу никого из высокопоставленных чиновников. Белоруссию представит посол в Варшаве. Если бы Лукашенко принял приглашение польского президента Анджея Дуды, это стало бы его вторым визитом в Польшу, отмечает издание.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт не стала комментировать ситуацию. Белорусский МИД на своем сайте 27 августа подтвердил, что республику на мероприятиях в Польше будет представлять посол. Дипломатическое ведомство выразило признательность польскому президенту за приглашение в адрес Лукашенко. «Память о миллионах солдат советских и союзных войск, павших за свободу и мирное будущее на полях сражений Второй мировой войны, о миллионах мирных жителей, ставших жертвами нацистских карателей, священна для белорусов и всегда хранится в наших сердцах», — подчеркнули в МИД.

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00:01 — 20 августа

В середине июля вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что приглашение Путину не направлялось, поскольку неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии с участием политика, «который сегодня действует таким образом по отношению к соседу».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, по итогам этого похода в состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

Источник: Лента.Ру