Лукашенко объяснил связь между «дурящими мужиками» и женщинами в парламенте

16 сентября 2019     18
Лукашенко объяснил связь между «дурящими мужиками» и женщинами в парламенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих предпочтений относительно того, кто должен быть избран в парламент республики в ходе предстоящих выборов. Об этом он сказал во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает БЕЛТА.

Так, по мнению президента, в новом парламенте треть депутатов должны быть женщины. По его словам, это гарантирует стабильную работу законодательного органа. «Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают – стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе», — сказал Лукашенко Андрейченко, призвав последнего поддержать женщин-депутатов. Парламентарий в ответ заметил, что Белоруссия занимает одно из ведущих в мире мест по числу женщин в парламенте.

Еще треть депутатов, считает Лукашенко, должна быть переизбрана из действующего состава парламента, что позволит сохранить преемственность. «В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить», — пояснил он.

В остальном же, считает глава государства, в парламент должны прийти люди лучшие чем те, что заседают там сейчас. «Если [состав парламента] будет такой же или хуже, значит нет развития», — подчеркнул он, призвав поддержать оппозиционные партии.

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Ранее президент Белоруссии выразил уверенность, что на предстоящих парламентских выборах белорусы поддержат продолжение строительства суверенного государства. Он также подчеркнул, что голосование пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами.

В августе Лукашенко определился с датами проведения парламентских выборов в республике. В качестве дня голосования для выборов в нижнюю палату парламента было выбрано 17 ноября 2019 года, а выборы в верхнюю палату пройдут 7 ноября.

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает провести их одновременно. Однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими избирательными кампаниями.

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Источник: Лента.Ру

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