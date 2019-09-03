Лукашенко подтвердил отсутствие намерений производить или размещать ракеты

Белоруссия не намерена производить или размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник, 3 сентября.

В ходе международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске он подчеркнул, что декларация ответственных стран о запрещении размещения подобного вооружения в Европе могла бы стать вкладом в укрепление безопасности.

«Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — напомнил белорусский лидер.

«Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности. — добавил он. — Пока такой ситуации нет, надеюсь, и не будет».

По словам Лукашенко, в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), кроется «большая опасность». Последствия этого шага могут быть даже опаснее терроризма, отметил он, передает «БелТА».

«Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия», — добавил президент Белоруссии.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также намерение Вашингтона разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Источник: Газета Известия