Лукашенко позвал иностранцев слушать тишину

1 июля 2019     12
Лукашенко позвал иностранцев слушать тишину

Президент Белоруссии, закрывая проходившие в Минске вторые Европейские игры, обратился к гостям соревнований и позвал их снова приезжать в его страну. Текст речи белорусского лидера опубликован агентством БЕЛТА.

В своей речи президент отметил, что гости игр посетили «красивую и очень уютную для жизни и отдыха» страну. Он также отметил, что Белоруссия — государство «среднеевропейских размеров». Приезжать сюда Лукашенко порекомендовал туристам в случае, если они «снова захотят услышать тишину».

Рассказывая о достоинствах Белоруссии, Лукашенко также отметил, что «страна не создает проблем и не выдвигает претензий соседям». При этом самих соседей белорусский лидер охарактеризовал как «очень разных», с которыми «ладить порой непросто».

Европейские игры — международные спортивные соревнования среди спортсменов континента, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку. Соревнования в Минске стали вторыми и прошли с 21 по 30 июня.

Источник: Лента.Ру

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