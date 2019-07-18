Лукашенко попросил Запад быть поаккуратнее с правами человека

18 июля 2019     20
Лукашенко попросил Запад быть поаккуратнее с правами человека

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада еще не рассчитались с его страной за Великую Отечественную войну. Так он ответил на критику со стороны западных партнеров, выступая на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции на Форуме регионов России и Белоруссии. Видео его выступления опубликовано изданием «Sputnik Беларусь».

«Когда нас на Западе критикуют, я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту войну, которая была порождена вами на нашей территории», — сказал он.

По словам Лукашенко, Белоруссия за 70 лет так и не восстановилась от Великой Отечественной войны. В связи с этим он призвал Запад быть «поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой», отметив, что большая часть критики необоснованна. Эти слова публика встретила бурными аплодисментами.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что в последнее время критики в адрес Минска стало меньше. «Но это не потому, что у них совести больше появилось, нет», — уточнил он.

Продолжая тему Великой Отечественной войны, Лукашенко «как историк» отметил, что белорусы и ленинградцы пострадали в те годы «больше любых народов». «Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией», — пояснил он, призвав другие народы не обижаться на него.

Источник: Лента.Ру

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