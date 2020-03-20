Лукашенко пошутил о новостях про свое здоровье и коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился на пожелание крепкого здоровья фразой о том, что в интернете его то «хоронят», то ставят диагноз коронавирус. Видеофрагмент опубликован на Youtube-канале Reform BY в пятницу, 20 марта.

Во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани» один из сотрудников после завершения разговора пожелал белорусскому лидеру здоровья, чем вызвал у него смех.

«Свят, свят, свят… Ты, наверное, не те ресурсы читаешь. Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то», — ответил Лукашенко.

Он признался, что не верит в коронавирус.

«Меня министр просветил, оказывается, вчера специалист говорит, коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний, новый, он на 90% похож по структуре с теми. Просто 10% им еще надо разобраться в чем-то. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать как в Беларуси, тогда не будет как в Италии», — добавил Лукашенко.

При этом белорусский президент, следуя примете, постучал три раза по деревянному столу и три раза сплюнул.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что не понимает белорусов, которые, несмотря на опасную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире, уезжают отдыхать за границу.

Накануне Лукашенко также назвал «очередным психозом» то, как в мире воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавируса. Политик считает, что из-за этого вируса весь цивилизованный мир «сошел с ума», а иностранные политики пытаются использовать страхи народа ради своих интересов.

Источник: Газета Известия