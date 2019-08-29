Лукашенко предложил Болтону начать отношения с чистого листа

29 августа 2019     5
Лукашенко предложил Болтону начать отношения с чистого листа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Минске предложил начать с чистого листа отношения между странами. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС.

«Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа», — подчеркнул Лукашенко.

Болтон, в свою очередь, заявил, что надеется, что Белоруссия и США найдут общий язык по вопросам прав человека и нераспространению оружия.

Болтон приехал в Белоруссию ранее в четверг, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и встретиться с главой государства Александром Лукашенко. О том, что советник президента США отправится в Белоруссию, сообщил 27 августа со ссылкой на собственные источники журнал Foreign Policy.

Издание отметило, что поездка Болтона — новый признак смягчения отношений между Соединенными Штатами и страной, которую часто называют «последней диктатурой в Европе».

В 2008 году отношения между Белоруссией и Соединенными Штатами ухудшились из-за введения Вашингтоном санкций против Минска. Это привело к отзыву послов.

В марте текущего года Белоруссия официально уведомила США об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства в республике.

Источник: Газета Известия

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