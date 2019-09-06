Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией и Украиной

6 сентября 2019     16
Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией и Украиной

Белоруссия могла бы принять летнюю Олимпиаду, если заручится поддержкой России и Украины. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он уточнил, что в стране уже есть спортивная инфраструктура, которую построили для II Европейский игр, совместного с Латвией чемпионата мира по хоккею и легкоатлетического матча Европа — США. Однако Белоруссии «трудно соревноваться с гигантами» в одиночку, считает президент, поэтому соседние государства могли бы помочь.

«И здесь в основном летнюю [Олимпиаду] провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — сказал Лукашенко. В частности, по его словам, для Игр могут подойти футбольные стадионы, построенные в России к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее Лукашенко поделился ожиданиями от отношений с Россией. Он подчеркнул, что Москва должна вести себя с Минском как «старший брат» и поддерживать по необходимости, а «не гнобить и не наклонять».

В конце июля президент Белоруссии назвал Украину головной болью для всей Европы. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Базаревич объяснил, за счёт чего Польша победила сборную России на ЧМ по баскетболу
Базаревич объяснил, за счёт чего Польша победила сборную России на ЧМ по баскетболу

14:55 Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение национальной команды от Польши (74:79) в матче второго группового …


Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией и Украиной
Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией и Украиной

Белоруссия могла бы принять летнюю Олимпиаду, если заручится поддержкой России и Украины. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА. …


В Севастополе осуществляется проект «Молочная река»
В Севастополе осуществляется проект «Молочная река»

Весной этого года СРОО «Севастопольские мамы», под руководством председателя организации Елены Голубевой, в рамках субсидийной поддержки правительства Севастополя разработала и внедрила …


Как в Севастополе уничтожается историческая память
Как в Севастополе уничтожается историческая память

В редакцию “ИНФОРМЕРа” обратились жители Севастополя, которые рассказали о том, как в нашем городе относятся к исторической памяти. По их …


Во Всероссийский день трезвости в Севастополе запретят продажу алкоголя
Во Всероссийский день трезвости в Севастополе запретят продажу алкоголя

11 сентября в магазинах города невозможно будет купить спиртные напитки. Правительство города просит обратить внимание организаций (лицензиатов и не лицензиатов), …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты