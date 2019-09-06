Лукашенко предложил России компенсировать Чернобыль газом

Россия, как правопреемник СССР, могла бы помочь Белоруссии с газом. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, говорится в сообщении на сайте президента. Он пояснил это тем, что белорусская сторона до сих пор из-за высокого накопления радиации не может использовать древесину из районов, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

Глава республики намекнул, что Белоруссия больше всех пострадала от этого ЧП. «Но ты хотя бы за это — мы не просим денег, ничего — помоги: миллиардов 10–15 куб. м газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток «Газпрому», поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Минск и Москва работают над развитием интеграции. «На экономику вышли. И начинают торговаться — природный газ, нефть и прочее», — пояснил он, добавив, что Белоруссия не будет ни у кого ничего просить.

Лукашенко подчеркнул, что в ответ на действия российской стороны в отношении цен на нефть и налогов для Минска, Белоруссия может купить нефть у других стран. «Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн т. чужой нефти — американской, Саудовской Аравии, еще чей-то… Азербайджанская нефть — через Украину — у нас на Мозырь проработан этот маршрут», — пояснил президент. Также Белоруссия может приобрести нефть по северному маршруту, через Польшу. При этом Минск заберет две нитки трубопровода «Дружба», по которому экспортируется нефть из России. «Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать как лучше. Вот это мои требования», — заключил он.

У России и Белоруссии существует программа интеграции в рамках Союзного государства. Она предполагает начало более глубокого сотрудничества в разных сферах. По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, принципиальных разногласий в переговорах уже нет и скоро будут достигнуты договоренности.

Источник: Газета Известия