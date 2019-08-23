Лукашенко представят программу интеграции с Россией

23 августа 2019     13
Лукашенко представят программу интеграции с Россией

Правительство Белоруссии планирует 27 августа внести президенту Александру Лукашенко на рассмотрение проект программы по интеграции Москвы и Минска. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил премьер-министр республики Сергей Румас.

По его словам, в следующий вторник документ поступит президенту на стол, чтобы уже в начале сентября премьер-министры стран парафировали эту программу действий. Румас уточнил, что у него уже есть договоренность с Дмитрием Медведевым по этому вопросу.

Материалы по теме

00:01 — 20 февраля

Цена Союза

Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет

Он предположил, что после парафирования документ будет опубликован, чтобы «у общественности были сняты опасения по поводу вопроса суверенитета» и иных аспектов интеграции. «Программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок», — пояснил Румас.

В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. По его словам, Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока», это «поджимает».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Виновница смертельного ДТП приговорена к двум годам колонии
Виновница смертельного ДТП приговорена к двум годам колонии

В Севастополе суд приговорил женщину, которая водила в пьяном виде, к двум годам в колонии-поселении, сообщила пресс-служба Ленинского городского суда …


Афиша с Анной Сорокиной 24-25 августа
Афиша с Анной Сорокиной 24-25 августа

Без каких-либо затрат смогли почувствовать себя каскадёрами участники промо-акции фестиваля экстремальных видов спорта. Правда, на этот шаг ещё нужно было …


Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Лукашенко представят программу интеграции с Россией

Правительство Белоруссии планирует 27 августа внести президенту Александру Лукашенко на рассмотрение проект программы по интеграции Москвы и Минска. Об этом …


Глеб Шагун ушёл из правительства Севастополя
Глеб Шагун ушёл из правительства Севастополя

Директор департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Глеб Шагун принял решение уволиться. Об этом он сообщил на своей личной странице в …


Более пяти тыс
Более пяти тыс. россиян не пустили на Украину с начала года

Более пяти тысяч граждан России не пустили на территорию Украины в 2019 году. Об этом 23 августа сообщает «theБабель», ссылаясь …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты