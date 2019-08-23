Лукашенко представят программу интеграции с Россией

Правительство Белоруссии планирует 27 августа внести президенту Александру Лукашенко на рассмотрение проект программы по интеграции Москвы и Минска. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил премьер-министр республики Сергей Румас.

По его словам, в следующий вторник документ поступит президенту на стол, чтобы уже в начале сентября премьер-министры стран парафировали эту программу действий. Румас уточнил, что у него уже есть договоренность с Дмитрием Медведевым по этому вопросу.

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Он предположил, что после парафирования документ будет опубликован, чтобы «у общественности были сняты опасения по поводу вопроса суверенитета» и иных аспектов интеграции. «Программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок», — пояснил Румас.

В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. По его словам, Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока», это «поджимает».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Источник: Лента.Ру