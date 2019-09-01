Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.

«Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире», — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.

При этом белорусский лидер добавил, что «уже сейчас надо шевелиться» и «искать рынки реализации».

31 августа президент Белоруссии совершил рабочую поездку в Смолевичский район Минской области.

Там представители одного из хозяйств доложили, что на российском рынке наблюдается избыток сахара, передает «Газета.ру».

В этой связи Россия предлагает цену примерно на 50 коп. за кг ниже, чем в Белоруссии, уточнили в пресс-службе главы государства.

«Думайте, где вы будете продавать сахар», — сказал Лукашенко руководству Минсельхозпрода и губернатору Минской области.

16 августа Лукашенко в ходе рабочей поездки в Стародорожский район Минской области раскритиковал ситуацию с падежом скота в стране.

Глава государства пригрозил ответственным лицам «жесточайшими разборками» и потребовал от Генпрокуратуры взять ситуацию под контроль.

Источник: Газета Известия