Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

16 марта 2020     33
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что именно Москва приняла такое решение, хотя в Белоруссии обстановка спокойная.

«К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — цитирует его БелТА в понедельник, 16 марта.

По мнению Лукашенко, «Россия вся полыхает от коронавируса», поэтому вопрос о том, «кто от кого должен закрываться», является риторическим.

Белорусский президент отметил, что страна преодолела предыдущие вспышки различных болезней, «переживет и этот». Он похвалил сограждан за адекватную реакцию на коронавирус, призвал не скупать лекарства и средства индивидуальной защиты и соблюдать меры предосторожности.

Решение о частичном закрытии границы с Белоруссией российское правительство приняло ранее 16 марта. Ранее РФ усилила контроль на всех пропускных пунктах через границу, авиа- и железнодорожных вокзалах и временно закрыла авиа- и железнодорожное сообщение с рядом стран, в том числе государствами-членами Евросоюза.

По состоянию на 15 марта, в Белоруссии зафиксировано 36 случаев заболевания короанвирусом, сообщает «РИА Новости». В России COVID-19 диагностирован у 63 человек — 60 россиян, двух китайцев и одного итальянца.

Ранее в марте Лукашенко раскритиковал власти Италии за слишком позднее реагирование на распространение коронавирусной инфекции. По его словам, с этой стране начали принимать меры, только когда у заразившихся появились тяжелые клинические проявления болезни.

В Белоруссии, отмечал Лукашенко, успешно удается сдерживать распространение коронавируса благодаря действию советской системы здравоохранения.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6 470 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В горах Крыма в выходные спасли двоих туристов
В горах Крыма в выходные спасли двоих туристов

Москвичка забралась на возвышенность, с которой не смогла спуститься, а житель Алушты заблудился в горах. Днём 14 марта в службу …


Вести Севастополь 16.03.2020
Вести Севастополь 16.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – В Севастополе открыли бюст адмирала Лазарева, кому ещё в ближайшее время установят памятники? – Внутриквартальные дороги …


Выставку, посвященную Антарктиде, увидят курсанты ЧВВМУ им
Выставку, посвященную Антарктиде, увидят курсанты ЧВВМУ им. Нахимова

Сегодня в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова Минобороны России открывается фотовыставка «Аристократы морей». В училище ее перевезли с …


Под Симферополем произошло смертельное ДТП
Под Симферополем произошло смертельное ДТП

На трассе «Симферополь – Алушта» у села Перевальное в ДТП погиб водитель Daewoo Lanos. В 07:10 14 марта в службу …


Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил 10 млн пассажиров
Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил 10 млн пассажиров

С момента открытия в апреле 2018 года, новый терминал аэропорта Симферополь обслужил 10 миллионов пассажиров. Юбилейного путешественника определили 16 марта. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты