Лунный корабль США Orion оказался готов

22 июля 2019     5
Лунный корабль США Orion оказался готов

Многоразовый космический корабль Orion для миссии Artemis-1 готов, сообщает НАСА.

Американское космическое агенство указывает, что установке летательного аппарата в головную часть сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) будет предшествовать интеграция его обитаемого и сервисного модулей, а также оснащение теплозащитой.

Запуск миссии Artemis-1, предполагающей старт связки Orion и SLS, в ходе которой космический корабль в беспилотном режиме совершит облет Луны, может состояться уже в 2020 году.

В июле в интервью телеканалу CBS News вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли.

В том же месяце НАСА успешно провело второй испытательный запуск Orion.

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