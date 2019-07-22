Лунный корабль США Orion оказался готов

Многоразовый космический корабль Orion для миссии Artemis-1 готов, сообщает НАСА.
Американское космическое агенство указывает, что установке летательного аппарата в головную часть сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) будет предшествовать интеграция его обитаемого и сервисного модулей, а также оснащение теплозащитой.
Запуск миссии Artemis-1, предполагающей старт связки Orion и SLS, в ходе которой космический корабль в беспилотном режиме совершит облет Луны, может состояться уже в 2020 году.
В июле в интервью телеканалу CBS News вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли.
В том же месяце НАСА успешно провело второй испытательный запуск Orion.