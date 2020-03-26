Лучшего бойца UFC арестовали

26 марта 2020     5
Лучшего бойца UFC арестовали

Полиция Альбукерке, штат Нью-Мексико, арестовала американского бойца смешанного стиля (MMA) Джона Джонса. Об этом сообщает MMA Fighting.

32-летнего спортсмена задержали утром 26 марта. Боец обвинен в вождении в пьяном виде, небрежном использовании огнестрельного оружия, а также отсутствия страхового свидетельства на автомобиль. По словам представителей правоохранительных органов, офицеры услышали выстрелы, после чего обнаружили Джонса за рулем машины. При задержании боец отрицал, что стрелял из оружия. Они также заподозрили, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

В окружении американца пока не комментируют инцидент. Джонса уже выпустили из под стражи.

Джонс известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он удерживает титул чемпиона организации в полутяжелом весе, проведя три успешных защиты пояса. За последние два года американец одержал победы над соотечественниками Энтони Смитом, Домиником Рейесом и бразильцем Тиагу Сантосом.

Джонс занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

Источник: Лента.Ру

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