Лучше друг с другом: о чем договорились Путин и Меркель в Москве

Москва и Берлин настаивают на сохранении иранской ядерной сделки. Об этом президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Стороны сверили позиции по украинскому урегулированию, обсудили ближневосточную тематику на фоне обострения ирано-американского кризиса и подчеркнули необходимость завершения строительства «Северного потока -2». По мнению экспертов, эта встреча – доказательство того, что у немецкая политическая элита понимает: только совместно с Россией Европа может находить решения для кризисных регионов.

Санкции — не выход

Президент Владимир Путин начал пресс-конференцию с экономической повестки, назвав Германию одним из основных партнеров России. В январе-октябре прошлого года товарооборот между двумя странами составил $43,8 млрд, подчеркнул он.

Однако главной темой двусторонних отношений в последние месяцы остается «Северный поток-2». Пожалуй, проблемы именно в этом вопросе, в первую очередь, и побудили канцлера 11 января прилететь в Москву. Как отметила сама канцлер, поблагодарив за возможность провести переговоры в Москве, всегда “лучше говорить друг с другом, чем друг о друге”.

Как и ожидалось, оба лидера отметили особую значимость завершения строительства трубопровода. Ангела Меркель заверила: несмотря на введенные США санкции в отношении компаний, занимавшихся его созданием, необходимо довести проект до конца.

– Германия и другие европейские страны выиграют от «Северного потока-2», – заверила канцлер. – Несмотря на все политические проблемы, санкции — неправильный путь, поэтому мы будем поддерживать проект.

В декабре швейцарская компания Allseas приостановила строительство газопровода из-за экономических ограничений США, однако вскоре Россия заявила о возможности самостоятельно завершить прокладку трубы. На пресс-конференции по итогам российско-немецких переговоров Владимир Путин подчеркнул: «Северный поток-2» будет достроен в этом году или в крайнем случае в I квартале 2021-го.

– Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках – это единственный вопрос, который встаёт в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, – сказал российский лидер.

В немецком правительстве уверены, что газопровод будет достроен. Но все же у Германии есть надежда, что США не станут развязывать экономическую войну с Европой и пойдут на деэскалацию конфликта вокруг “Северного потока-2”, пояснил «Известиям» политолог Александр Рар.

Дело в том, что немцы не собираются переплачивать за топливо, а российский газ для ФРГ – наиболее выгоден, отметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

– Германия крайне заинтересована в стабильных поставках относительно дешевого, по сравнению с американским, российского газа, сейчас лишь ведется обсуждение, как быстрее закончить этот проект, – уверен сенатор.

В ходе переговоров лидеры двух стран также выделили позитивный момент, связанный с достигнутыми договоренностями между «Газпромом» и украинскими партнерами об осуществлении транзитных поставок газа в течение следующих пяти лет.

– Эти договорённости носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины, и, безусловно, отвечают интересам европейских потребителей российских энергоносителей, – заявил Владимир Путин.

Ливия, Сирия, Иран

Хотя лидеры договорились о двусторонних переговорах еще до событий в Иране – в декабре, во время саммита «нормандской четверки», – операция США против генерала Касема Сулеймани и последовавшие за этим удары Тегерана по американским базам, а также сбитый пассажирский самолет, безусловно, вывели на передний план и ближневосточную тематику.

Главы государств выступили за деэскалацию конфликта и сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана.

– Германия убеждена, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию, и поэтому мы будем использовать все дипломатические средства, чтобы это соглашение, которое, разумеется, несовершенно, сохранить, — подчеркнула Ангела Меркель.

Владимир Путин выразил надежду, что до крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке дело не дойдет, и указал на необходимость активного включения европейского сообщества в процесс урегулирования ситуации. Напомнил российский лидер и про институт для торговых обменов INSTEX, который бы помог Ирану обойти американские санкции.

– Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный, независимый от доллара, финансовый механизм для расчетов в торговле с Ираном, – добавил Владимир Путин.

У немецкого руководства созрело понимание того, что Россия играет очень важную роль в этом регионе, заявил «Известиям» Александр Рар. Эксперт объяснил: Европа не может действовать на Ближнем Востоке через американцев, потому что те вышли из ядерной сделки с Ираном, в то время как РФ является там ключевым игроком. Поэтому сверка часов с Москвой по разразившемуся кризису была крайне необходима Берлину.

– Не только в Европе, но и во всем мире не могут быть разрешены проблемы без нашего участия, – уверен Владимир Джабаров. – Сначала были попытки Россию изолировать, но они закончились ничем. Многие члены большой семерки высказываются за необходимость возвращения формата G8.

Президент РФ и канцлер ФРГ уделили внимание и теме урегулирования сирийского конфликта. Путин подчеркнул: страны разделяют мнение о том, что конфликт в САР может быть окончательно решен исключительно политическими средствами, в соответствии с Резолюцией 2254 Совета безопасности ООН. Российский лидер отметил важность процесса установления конституционных основ сирийского государства и его постконфликтного возрождения.

– Стабилизация ситуации в Сирии в интересах ФРГ, ведь в этом случае беженцы смогут вернуться назад, – пояснил Александр Рар.

Не менее важной темой Владимир Путин назвал и ситуацию в Ливии. Президент выразил надежду, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня с полуночи 12 января. Отвечая на вопрос немецкого журналиста о российских наемниках в регионе, лидер РФ отметил: они не представляют государственные интересы, и выразил обеспокоенность, что большое количество наемников из разных стран были переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии. Однако способствовать урегулированию конфликта может только диалог. Поэтому Владимир Путин поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии.

Основа есть

На российско-немецких переговорах был затронут и украинский вопрос. По итогам декабрьской встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) были достигнуты договоренности о разведении сил на трех новых участках линии соприкосновения в Донбассе, а также подтверждена безальтернативность Минских соглашений. Тем не менее, позже Киев заявил о планах внести поправки в договоренности и не исключил вероятности возвращения к идее размещения миротворцев ООН в Донбассе.

– По обоюдному мнению Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в «нормандском формате», воплощались в жизнь, – заявил Владимир Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, как и предусмотрено Минскими соглашениями. Ангела Меркель, в свою очередь, выразила надежду на дальнейший прогресс по урегулированию конфликта в соответствии с Минском-2.

– У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут длиться. Однако у нас есть твердое намерение, – заверила глава ФРГ.

Контакты Москвы и Берлина по украинскому вопросу позволяют говорить о позитивной динамике в урегулировании кризиса и дают основания надеяться, что Украина будет соблюдать положения Минских соглашений, считает Владимир Джабаров.

В завершение встречи оба лидера выразили надежду на укрепление дипломатических отношений России и Германии в том числе с целью урегулирования мировых конфликтов.

Источник: Газета Известия