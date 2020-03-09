Лыжник Легков рассказал о перспективе вновь лишиться золота Олимпиады в Сочи

9 марта 2020     25
Лыжник Легков рассказал о перспективе вновь лишиться золота Олимпиады в Сочи

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков заявил о перспективе введения повторных санкций в отношении него со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит Sport24.

По мнению лыжника, хотя он и был оправдан по обвинению в употреблении допинга, его могут вновь лишить медали, завоеванной на Играх в Сочи. «Все равно пружина не разжалась до конца. Какая-то вероятность, что опять все повторится, конечно, существует», — рассказал спортсмен. Он добавил, что для него самое главное — быть честным перед самим собой.

Легков был признан виновным в применении запрещенных препаратов и лишен золота Олимпиады в 2017 году. Спортсмен обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS). В январе 2019 года CAS сохранил за Легковым золото. МОК обжаловал это решение, но жалоба была отклонена. Вердиктом суда пожизненная дисквалификация россиянина также была аннулирована.

Легков завоевал золото сочинской Олимпиады в гонке на 50 километров. Кроме того, на его счету серебро в эстафете. Лыжник завершил карьеру в 2018 году.

Источник: Лента.Ру

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