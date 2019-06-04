Любимый дешевый бренд россиян выпустил женскую одежду для мужчин и был осмеян

4 июня 2019     10
Любимый дешевый бренд россиян выпустил женскую одежду для мужчин и был осмеян

Британский интернет-ретейлер и модный бренд Asos включил женские вещи в раздел мужской одежды и был осмеян покупателями. Об этом сообщает Metro.

На сайте компании появилось два черных кроп-топа. Один из них представляет собой укороченный бандо без бретелек, а второй — топ с длинными рукавами и полностью открытым животом. Обе вещи, стоимостью 15 фунтов стерлингов каждая (1,2 тысячи рублей), представлял чернокожий мужчина.

Поклонники Asos не одобрили новинку и наводнили Twitter язвительными комментариями в адрес бренда. «О господи, если бы мой муж наденет такое, ему лучше не возвращаться домой», — написала одна из них. «Если бы мой парень вошел в этом ко мне, он бы тут же вылетел обратно!» — поддержала другая. «Я сдаюсь», — объявила третья. «Мне кажется, им нужно делать такие вещи ради шокового фактора. С помощью людей, обсуждающих это, они получат бесплатную рекламу», — предположила четвертая.

Однако сотрудники Asos дали отпор комментаторам в своем официальном аккаунте. Они заявили, что такими методами противостоят нормам мира моды.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

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Источник: Лента.Ру

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