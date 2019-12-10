Любителей рыбалки предостерегли от выхода на лед Байкала

На озере Байкал в Иркутской области ухудшилась ледовая обстановка. Причиной стало усиление северо-западного ветра. Выходить на лед в местах, особенно популярных у рыбаков и любителей активного отдыха, опасно для жизни.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональный главк МЧС, ледовое поле разрушилось в бухте Базарная. Такая же ситуация сложилась и в заливе Куркут — там наблюдаются торосы. В заливе Мухор у мыса Улирба местами пропарины. В районе острова Ольхон — открытая вода.

Спасатели устанавливают вешки и информационные знаки в опасных местах. Они просят соблюдать требования безопасности на льду в зимний период и предупреждают о высоком риске происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед.

9 декабря Гидрометцентр рассказал о природных аномалиях в некоторых регионах. Там температура значительно превышает климатическую норму. К ним относится и область Байкала.

Источник: Газета Известия