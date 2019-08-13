Любительница загорать голышом взбунтовалась из-за подглядывающего полицейского

13 августа 2019     21
Любительница загорать голышом взбунтовалась из-за подглядывающего полицейского

Жительница английского графства Саут-Йоркшир подала в суд на полицию, из-за того, что сотрудник ведомства снял с вертолета, как она загорала во дворе голышом. Об этом сообщает издание The Sun.

54-летняя Трейси Диксон (Tracy Dixon) зявила, что в 2007 году полицейский вертолет пролетал над ее домом три-четыре раза в неделю. Злоумышленник тайно снимал ее и ее детей, и несколько раз запечатлел обнаженную женщину и ее дочерей в купальниках без их ведома.

Британка, когда-то работавшая моделью, была в шоке, когда увидела видеозаписи полицейского, и переживает, что они могли сохраниться не только у сотрудников ведомства. Ей заявили, что злоумышленник — Адриан Погмор (Adrian Pogmore) — учился с ней в одной школе в то же время, что и она.

В 2017 году полицейского Погмора приговорили к году тюремного заключения за «сексуальный шпионаж». Отмечается, что у мужчины были найдены многочисленные видеозаписи, на которых люди, к примеру, занимались любовью на территории своих домов в открытых патио.

Теперь Диксон планирует отсудить у полиции Саут-Йоркшира 200 тысяч фунтов (15,8 миллиона рублей). Она считает, что Погмор вторгся в ее частную жизнь и нанес ей моральный ущерб.

Женщина заявила, что полиция не предоставила ей письменного извинения. Представители ведомства заявили, что обязательно сделают это, но если Диксон продемонстрирует им полный список всех интервью, которые она дала журналистам в связи с инцидентом, а также скажет, сколько денег она за это получила.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Любительница загорать голышом взбунтовалась из-за подглядывающего полицейского
Любительница загорать голышом взбунтовалась из-за подглядывающего полицейского

Жительница английского графства Саут-Йоркшир подала в суд на полицию, из-за того, что сотрудник ведомства снял с вертолета, как она загорала …


СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России. Как пишет в понедельник, 12 августа, «Российская газета», …


Взаимовыгодное партнёрство: как развивается оборонное сотрудничество между Россией и Турцией
Взаимовыгодное партнёрство: как развивается оборонное сотрудничество между Россией и Турцией

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время Россия начнёт второй этап поставок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». …


Названы самые востребованные профессии
Названы самые востребованные профессии

Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда Минтруда составили перечень наиболее востребованных профессий в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости. В …


Прокурор Нью-Йорка намерена засудить Трампа
Прокурор Нью-Йорка намерена засудить Трампа

Генеральный прокурор Нью-Йорка, член демократической партии Летиция Джеймс заявила о намерении предъявить иск администрации американского президента Дональда Трампа в связи …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты