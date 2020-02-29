Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

29 февраля 2020     14
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделал общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей. Платить за проезд с субботы 29 февраля не придется в автобусах, трамваях и поездах, передает AFP.

Власти страны назвали бесплатный транспорт «важной социальной мерой», так как нововведение затронет 40% домохозяйств и поможет им сэкономить примерно по €100 в год.

Бесплатной проезд в транспорте, по мнению правительства Люксембурга, поможет сделать общественный транспорт более привлекательным и решить проблемы пробок.

Ранее продажа билетов в стране покрывала лишь восемь процентов стоимости эксплуатации транспортной системы, составляющей €500 млн. Страна, население которой составляет более 600 тыс. человек, покроет этот дефицит из казны.

В четверг, 27 февраля, сообщалось, что жители Санкт-Петербурга смогут ездить на метро со скидкой до конца года. Дисконт коснулся только тех петербуржцев, которые являются держателями бесконтактных карт «Мир» и единых карт. Население Северной столицы на 2020 год превысило цифру в 5,3 млн человек.

Источник: Газета Известия

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