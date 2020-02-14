Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

14 февраля 2020     17
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз». По мнению экс-парламентария, руководство компании получило необоснованные премии по итогам судебного разбирательства с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что Ляшко просит суд признать противоправными действия кабинета министров Украины и «Нафтогаза» в установлении вознаграждений и требует воздержаться от их выплат, передает «РИА Новости».

Ранее Ляшко обвинил украинские власти в том, что они обманывают граждан, присваивая себе заслугу в снижении цен на газ.

27 декабря глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва и Киев договорились об обнулении взаимных претензий по судебным искам с 1 января, а «Нафтогаз» подтвердил получение компенсации от «Газпрома».

20 декабря стало известно, что стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Оно подразумевает выплату российской стороной $2,9 млрд в пользу украинского предприятия по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

Источник: Газета Известия

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