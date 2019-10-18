Мавзолей Ленина закроют на три дня

18 октября 2019     13
Мавзолей Ленина закроют на три дня

Мавзолей В.И. Ленина в Москве закроется на 3 дня — 26 октября, 5 и 7 ноября в связи с проведением госмероприятий. Об этом сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

«В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий 26 октября 2019 года, 5 и 7 ноября 2019 года допуск в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в тексте сообщения.

Какие именно мероприятия будут проводиться в указанные дни, в ФСО не уточнили.

Последний раз мавзолей Ленина закрывали 19 мая в связи с церемонией приема в ряды пионеров свыше 4 тыс. школьников.

Источник: Газета Известия

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