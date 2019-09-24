Магазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламе

Магазин товаров для дома IKEA заявил о прекращении рекламной кампании со слоганом «Каждому свое», который у некоторых людей вызвал ассоциации с нацистами. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», — сказали в пресс-службе компании. Кроме того, представители IKEA выразили сожаление по поводу того, что слоган мог задеть чувства посетителей магазинов, и отметили, что относятся к истории с большим уважением.

На слоган обратил внимание в том числе депутат Госдумы Виталий Милонов. «Я думаю, что IKEA как пропагандист мягкого и лаконичного мира должна одуматься. Надо призвать ее задуматься и не использовать этот лозунг», — заявил он в комментарии РИА Новости.

Милонов добавил, что использование выражения «Каждому свое» не нарушает закон напрямую, но является некорректным, так как ассоциируется прежде всего с нацистами, несмотря на то, что оно использовалось еще в Древнем Риме.

Фраза «каждому свое», которая на латинском звучит как «suum cuique», восходит к философам античной Греции. Известность ей принес римский оратор Цицерон. Нацисты поместили фразу в немецком переводе —«jedem das seine» — на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд.

Источник: Лента.Ру