Магомедшарипов высказался об успехе дагестанских бойцов в MMA

21 октября 2019     19
Магомедшарипов высказался об успехе дагестанских бойцов в MMA

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов высказался об успехе дагестанских спортсменов в смешанных единоборствах (MMA). Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Любим мы это дело. Каждый второй, наверное, в Дагестане — спортсмен. Может, через спорт люди хотят встать на ноги, не знаю», — заявил Магомедшарипов. Он отметил, что руководству UFC не помешало бы провести турнир в Дагестане.

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00:05 — Сегодня

В марте этого года Магомедшарипов одержал пятую победу в UFC подряд. Россиянин оказался сильнее американца Джереми Стивенса на турнире UFC 235. Он занимает пятую строчку в рейтинге полулегкой весовой категории.

В следующий раз Магомедшарипов встретится в октагоне с американцем Кэлвином Каттаром в со-главном бою турнира в Москве. Мероприятие возглавит бой тяжеловесов — россиянина Александра Волкова и бразильца Жуниора Дос Сантоса. Соревнования пройдут 9 ноября.

Источник: Лента.Ру

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