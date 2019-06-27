Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота в стране пойманы. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.

«Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств», — сказал Мадуро, добавив, что за заговорщиками следили 14 месяцев.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны предотвратили новую попытку государственного переворота. В частности, противники Николаса Мадуро с помощью иностранных наемников хотели убить лидера страны, отметил он.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

Источник: Лента.Ру