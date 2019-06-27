Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворота

27 июня 2019     5
Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота в стране пойманы. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.

«Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств», — сказал Мадуро, добавив, что за заговорщиками следили 14 месяцев.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны предотвратили новую попытку государственного переворота. В частности, противники Николаса Мадуро с помощью иностранных наемников хотели убить лидера страны, отметил он.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворота
Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота в стране пойманы. Об этом он заявил в эфире …


Назван легкий способ снижения давления
Назван легкий способ снижения давления

Ученые из Лондонской медицинской школы провели ряд экспериментов и выяснили, как легко снизить давление, не прибегая к медицинским препаратам. Исследования …


В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России
В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявила, что организация не намерена возвращать …


Умер музыкант Илья Калинников
Умер музыкант Илья Калинников

Музыкант и основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников умер на 47-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook директор группы …


В Венесуэле заявили о поимке всех участников последней попытки переворота
В Венесуэле заявили о поимке всех участников последней попытки переворота

Участники последней попытки переворота в Венесуэле пойманы. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 26 июня, в эфире …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты