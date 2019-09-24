Мадуро сообщил о срочном визите в Россию

24 сентября 2019     19
Мадуро сообщил о срочном визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил вечером в понедельник, 23 сентября, что вылетит в Россию через несколько часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика в прямом эфире в Twitter.

«Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом — президентом Путиным», — сказал Мадуро.

Также глава республики встретится с российскими предпринимателями, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений.

О скором визите Мадуро в Россию стало известно 20 сентября. Точная дата приезда политика не сообщалась.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции “Свобода”». Но революции не вышло: на следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

Источник: Лента.Ру

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