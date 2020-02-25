Майкл Блумберг потратил на свою президентскую кампанию более $500 млн

Американский бизнесмен Майкл Блумберг потратил на свою президентскую кампанию уже более $500 млн. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила компания Advertising Analytics, которая занимается подсчетами оплаченного кандидатами рекламного времени.

.@MikeBloomberg‘s current total for all media types: $509,512,884 or, in other words, half a billion dollars. #Election2020 — Advertising Analytics (@Ad_Analytics) February 24, 2020

По информации компании в Twitter, общая сумма рекламы миллиардера по всем медиа составляет $509 512 884. Бизнесмен самостоятельно финансирует свою кампанию.

14 февраля сообщалось, что публикация мемов в аккаунтах топовых блогеров Instagram в рамках предвыборной кампании миллиардера и экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга обошлась ему примерно в $1–1,5 млн.

13 февраля газета The New York Times сообщила, что Блумберг заключил контракт с компанией Jerry Media, которая сотрудничала с несколькими популярными Instagram-аккаунтами, где публикуются мемы. В рамках проекта Meme 2020 на этой неделе она разместила спонсируемые Блумбергом посты в своем собственном профиле, у которого больше 13,3 млн подписчиков, а также в двух популярных аккаунтах с ироничными картинками — GrapeJuiceBoys (2,7 млн подписчиков) и Tank.Sinatra (2,3 млн подписчиков).

Ранее, 13 февраля, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил Блумберга в том, что он не умеет конкурировать с профессиональными политиками. В ответ кандидат от демократов написал, что их общие знакомые в Нью-Йорке смеются над Трампом, называя его ярмарочным шутом.

Имя кандидата от Демократической партии на выборах президента США 2020 года станет известно на национальном съезде партии, который пройдет 13–16 июня 2020 года в Милуоки. Выборы пройдут 3 ноября 2020 года.

Источник: Газета Известия