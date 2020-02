Майкл Блумберг потратил на свою президентскую кампанию более $500 млн

Американский бизнесмен Майкл Блумберг потратил на свою президентскую кампанию уже более $500 млн. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила компания Advertising Analytics, которая занимается подсчетами оплаченного кандидатами рекламного времени.

.@MikeBloomberg‘s current total for all media types: $509,512,884 or, in other words, half a billion dollars. #Election2020

— Advertising Analytics (@Ad_Analytics) February 24, 2020