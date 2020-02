Майк Тайсон болел за Фьюри во время боя с Уайлдером

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон болел за британского боксера Тайсона Фьюри в бое с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает Boxing on BT Sport в Twitter в воскресенье, 23 февраля.

В качестве подтверждения была опубликована видеозапись, на которой видно, как Тайсон радуется победе Фьюри.

This is amazing 😆@MikeTyson going wild after Tyson Fury’s stoppage win against Deontay Wilder 🙌 #WilderFury2 pic.twitter.com/pbxC4jJ2yi

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) February 23, 2020