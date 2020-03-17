Майк Тайсон вспомнил о нокауте мусорщика из-за любви к голубю

17 марта 2020     12
Майк Тайсон вспомнил о нокауте мусорщика из-за любви к голубю

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вспомнил о том, как он нокаутировал мусорщика за то, что последний выбросил мертвого любимца спортсмена. Об этом сообщает The Mirror.

Тайсон рассказал, как в возрасте десяти лет тяжело переживал смерть своего домашнего голубя Джулиуса. Он положил клетку с питомцем на веранду и ненадолго отошел. Потом Тайсон обнаружил, что мусорщик уже забрал клетку с мертвым голубем и выбросил его в урну. Расстроенный произошедшим мальчик догнал рабочего и нокаутировал его.

Тайсон признался, что в детстве с особой любовью относился к голубям. «Я был толстым, уродливым. Ребята вечно меня дразнили. Все, что у меня тогда было — мои голуби», — вспомнил он.

Боксер завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Американец провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них — нокаутом). Также Тайсон — самый молодой обладатель титула чемпиона в тяжелом весе в истории. На тот момент ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.

Источник: Лента.Ру

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