Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества

6 февраля 2020     11
Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества

В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества. Об этом в четверг, 6 февраля, пишет газета «Коммерсант».

По данным газеты, обвиняемый создал преступную группу из участников местной общественной организации, которая известна как частная военная компания (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («Е.Н.О.Т. корп.»). Отмечается, что в октябре Мрищука уже арестовывали, однако его освободили за отсутствием состава преступления.

Майор ФСБ был арестован за совершение четырех особо тяжких и одного тяжкого преступления.

Кроме Мрищука по делу также проходит сотрудник ФСБ Антон Барякшев. В настоящее время проверяется версия о причастности двух майоров и других сотрудников ведомства к преступлениям, которые связаны с хищением имущества.

17 декабря 2019 года сообщалось , что советника академика Андрея Молокоедова обвинили в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы ЧВК «Е.Н.О.Т.».

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Источник: Лента.Ру

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