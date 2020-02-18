Майор МВД получил шесть лет колонии за секс с мальчиками-подростками

18 февраля 2020     12
Майор МВД получил шесть лет колонии за секс с мальчиками-подростками

В Миассе Челябинской области бывшего начальника отделения следственного отдела МВД, майора юстиции приговорили к шести годам колонии строго режима за секс с мальчиками-подростками. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает «74.ru» со ссылкой на консультанта городского суда Юлию Каримову.

Полицейского обвиняли в шести преступлениях по части второй статьи 134 УК РФ («Мужеложство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста») и одном эпизоде по части третьей статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних»).

Потерпевшими по делу признаны трое несовершеннолетних. Подсудимый, по версии следствия, знакомился с ними в группе в социальной сети, а позже встречался и занимался сексом за деньги.

Бывшего полицейского задержали в июне 2019 года по подозрению в переписке с несовершеннолетними, в которой он требовал интимные фотографии подростков. После задержания майор был уволен из правоохранительных органов.

23 января сообщалось , что суд в Удмуртии приговорил к семи годам колонии строгого режима 30-летнего звукорежиссера детской школы искусств за «циничные беседы на сексуальные темы» со школьницами и отправку им порнороликов.

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Источник: Лента.Ру

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