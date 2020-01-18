Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед поединком

18 января 2020     47
Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед поединком

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и его противник американец Дональд Серроне показали одинаковый вес на взвешивании накануне боя в рамках турнира UFC 246.

Оба спортсмена весят 77,1 кг, сообщает Championat.com. Бой пройдет в полусреднем весе.

Вес участвующего в турнире россиянина тяжеловеса Алексея Олейника оказался 107 кг, у его соперника американца Мориса Грина — 110,2 кг.

Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ 19 января в 6:00 мск. Соперники уже провели дуэль взглядов перед сражением и поделились фото и видео с тренировок.

Источник: Газета Известия

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