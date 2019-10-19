Макгрегор намекнул на приезд в Россию после перепалки с Нурмагомедовым

19 октября 2019     10
Макгрегор намекнул на приезд в Россию после перепалки с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор разместил фото, где якобы находится у окна для оформления российской визы. Пост доступен в Twitter-аккаунте 31-летнего спортсмена.

На фотографии Макгрегор держит в руках распечатанный снимок, где боец стоит с поднятыми к лицу кулаками. Сзади ирландца можно разглядеть окно для обращения и российский герб. Судя по одной из надписей, в данном окне выдаются российские визы.

Ранее 19 октября у Макгрегора и действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова произошла перепалка в социальных сетях. Бойцы обменялись колкостями. В частности, россиянин отметил, что «насильников в Москве не ждут», намекнув на недавние слухи об обвинениях Макгрегора в сексуальных домогательствах.

8 сентября Макгрегор в Twitter выразил желание провести бой в Москве с Нурмагомедовым. Так он отреагировал на победу 31-летнего россиянина над американцем Дастином Порье на турнире UFC в Абу-Даби. Нурмагомедов во второй раз успешно защитил пояс.

В октябре 2018-го Макгрегор уступил Нурмагомедову в поединке за чемпионский пояс. После боя последовала потасовка с участием обоих спортсменов, что в итоге привело к их дисквалификации.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

Источник: Лента.Ру

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