Макгрегор опроверг смерть тети от коронавируса

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опроверг информацию о том, что его тетя умерла от коронавируса. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Я хочу уточнить, что было подтверждено, что она не стала жертвой коронавируса», — написал спортсмен. Он подчеркнул, что благодарен всем сочувствующим за поддержку, а сейчас занят подготовкой к похоронам. «Многие из нас столкнутся с вирусом в ближайшие недели. Я прошу всех вас приложить дополнительные усилия, чтобы быть рядом с друзьями и семьей», — добавил ирландец.

Ранее сам Макгрегор сообщил, что родственница скончалась именно из-за нового вируса несколько дней назад. «Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит», — написал тогда боец.

По последним данным, в мире зафиксировано более 153 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Источник: Лента.Ру